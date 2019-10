Bei der startup300 AG wird das Führungs-Team erweitert. Das Gründer-Duo Michael Eisler (CEO) und Bernhard Lehner (CMO) bekommt mit Oliver Csendes (bisher Geschäftsführer der JFDI GmbH - Pioneers) als Chief Operating Officer (COO) ein weiteres Vorstandsmitglied. Daniel Horak (Gründer und bisher Vorstand der Conda AG) wird Chief Sales Officer (CSO) und der ehemalige kununu-Manager Jerolim Filippi Chief Growth Officer (CGO). "Wir arbeiten seit Jahresbeginn daran, vorhandene Stärken unserer Tochterunternehmen noch besser zu nutzen. Im Juni hat die intensive Arbeit mit dem Ziel "One vision, one organisation, one team, one brand" begonnen. Das neue Leadership-Team ist ein erstes Signal und eine Konsequenz der neuen Organisation in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...