(shareribs.com) New York 21.10.2019 - Die Legalisierung von Cannabis in New York und New Jersey bleibt ein Trauerspiel. Bislang ist es den bevölkerungsreichen Staaten nicht gelungen, den Schritt umzusetzen. Nun wollen einige Bundesstaaten ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Die Cannabislegalisierung in den USA ist weiterhin ein Flickenteppich. Die gesamte Westküste hat Cannabis legalisiert, jeder ...

