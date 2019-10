Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta032/21.10.2019/16:30) - Der Vorstand der Gesellschaft hat heute Kenntnis davon erlangt, dass das Amtsgericht Köln am 10. Oktober 2019 beschlossen hat, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Decheng Technology AG zum 10. Oktober 2019, 12:13 Uhr zu eröffnen. Zum Insolvenzverwalter ist Herr Rechtsanwalt Dr. Christoph Niering, Sachsenring 69, 50677 Köln, bestellt worden.



Das Ziel des Vorstands ist es nach wie vor, in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter und mit Unterstützung von Aktionären die Gesellschaft über einen Insolvenzplan zu sanieren und zu rekapitalisieren. Insbesondere soll die Börsennotierung der Gesellschaft aufrechterhalten werden.



