Seit Donnerstag ist Bazel in Version 1.0 öffentlich verfügbar. Das Open-Source-Build-System aus dem Hause Google unterstützt eine große Bandbreite an Plattformen und Programmiersprachen. Google startete Bazel vor vier Jahren. Der Grund? Die Google-Entwickler selbst hatten Bedarf an hochgradig skalierbaren Builds. Wer schon öfter an größeren Projekten gearbeitet hat, kennt das vielleicht: Zwischen Unit-Test und neuem Feature werden in jedem Sprint typischerweise mehrere neue Dateien zu einem Projekt hinzugefügt, bis das Ganze irgendwann derart aufgeblasen ist, dass die Skalierung...

Den vollständigen Artikel lesen ...