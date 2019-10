CLEVELAND, Ohio, Oct. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lubrizol Engineered Polymers hat ein Co-Branding-Netzwerk erstellt, um seine TPU-Marke ESTANE von Polymeren für Anwendungen von Lackschutzfolie (Paint Protection Film, PPF) über Zusammenarbeit mit globalen Partnern zu bewerben. Lubrizol, der Erfinder von TPU für die kommerzielle Verwendung, ist ein marktführendes Unternehmen, das die PPF-Branche bedient und seit mehr als 30 Jahren die Leistungsfähigkeit seiner TPU-Marke ESTANE demonstriert, die den Branchenstandard definiert hat.

Partner innerhalb des Co-Branding-Netzwerks werden dazu autorisiert sein, das Markenzeichen "Made With ESTANE TPU" für Folien zu verwenden, die aus ESTANE-TPU hergestellt wurden. Indem sie das ESTANE-Markenzeichen auf Verpackung und Werbematerial verwenden, können Partner in der Folienherstellung die Bestätigung liefern, dass ihr Produkt die hochwertige Qualität und Leistungsfähigkeit besitzt, die mit der Marke ESTANE mittlerweile in Verbindung gebracht werden. Ziel dieses Co-Branding-Netzwerks ist es, anspruchsvollen PPF-Herstellern und Markenbesitzern dabei zu helfen, hochwertige Lösungen zu erkennen, indem Folien, die mit ESTANE-TPU produziert wurden, von Alternativen unterschieden werden.

"Mit dem neuen Co-Branding-Netzwerk sind wir gut positioniert, um die Anforderungen der wachsenden PPF-Branche zu erfüllen", sagt Peter Kirk, Global Surface Protection Marketing Manager, Lubrizol Engineered Polymers. "Wir helfen der Branche und unseren Partnern mit dem Wachstum, indem wir die starke Reputation von ESTANE-TPU einsetzen, die von der umfassenden Materialwissenschaft von dem Fachwissen in der Folienverarbeitung von Lubrizol gestützt wird."

Weitere Informationen über ESTANE-TPU für Lackschutzfolien-Anwendungen sind erhältlich auf go.lubrizol.com/PPF (https://go.lubrizol.com/PPF)

Über Lubrizol Engineered Polymers

Lubrizol Engineered Polymers bietet eines der breitesten Sortimente an technischen Polymeren an, die heute auf dem Markt sind, einschließlich Harze, die biobasiert*, wiederverwertbar**, lichtfest, schwer entflammbar, optisch klar und schnell laufend sind. Im Jahr 2019 feiert unsere TPU-Marke ESTANE ihr 60-jähriges Jubiläum. Unsere Technologie berührt viele Branchen und Anwendungen, darunter Oberflächenschutz, Energie- und Flüssigkeitssysteme, Sport und Erholung, tragbare Geräte, Elektronik und Automobile. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lubrizol.com/engineeredpolymers (http://www.lubrizol.com/engineeredpolymers) oder auf Anfrage von engineeredpolymers@lubrizol.com (mailto:engineeredpolymers@lubrizol.com) .

Über The Lubrizol Corporation

The Lubrizol Corporation, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein marktorientiertes globales Unternehmen, das komplexe Spezialchemikalien kombiniert, um die Qualität, Leistungsfähigkeit und den Wert von Verbraucherprodukten zu optimieren und dabei ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Das Unternehmen ist führend darin, Markterkenntnisse mit Chemie- und Anwendungsfähigkeiten zu verbinden, um Kunden wertvolle Lösungen in globalen Transport-, Industrie- und Verbrauchermärkten zu liefern. Lubrizol verbessert Lebensqualität, indem es als ein essenzieller Partner für den Erfolg unserer Kunden agiert und Effizienz, Zuverlässigkeit oder Wohlbefinden für ihre Endnutzer liefert. Technologien beinhalten Schmiermittelzusätze für Motoröle, Flüssigkieten für Antriebssysteme und andere Transportanwendungen, industrielle Schmiermittel sowie andere Zusätze für Benzin und Diesel. Darüber hinaus stellt Lubrizol Inhalts- und Zusatzstoffe für Heimpflege-, Körperpflege und Hautpflegeprodukte sowie Spezialmaterialien her, die Polymer- und Beschichtungstechnologie beinhalten, sowie polymerbasierte pharmazeutische und Medizingeräte-Lösungen.

Lubrizol, mit Unternehmensitz in Wickliffe, Ohio, besitzt und betreibt Fertigungsanlagen in 17 Ländern sowie Vertriebs- und Technikbüros auf der ganzen Welt. Lubrizol wurde 1928 gegründet und beschäftigt rund 8.700 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz belief sich 2018 auf 6,8 Milliarden USD. Weitere Informationen erhalten Sie auf Lubrizol.com.

* Biobasierte Inhaltsstoffe wie zertifiziert nach ASTM D-6866.

** Wiederverwertbarkeit basiert auf Zugang zu einem einfach verfügbaren standardmäßigen Recyclingprogramm, das solche Materialien unterstützt. Produkte sind unter Umständen nicht in allen Regionen verfügbar.

Alle Marken stehen im Besitz von The Lubrizol Corporation. Das Markenzeichen "Made With ESTANE TPU" darf nur von PPF-Co-Branding-Partnern von Lubrizol über eine Lizenzvereinbarung verwendet werden.