Die Baader Bank hat Krones vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach einem mit Blick auf die Profitabilität katastrophalen zweiten Quartal sollten sich die Nachfrage und der Umsatz im dritten Quartal stabilisiert haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie des Abfüll- und Verpackungsanlagenbauers im historischen Vergleich günstig./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 16:43 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-10-21/17:44

ISIN: DE0006335003