"Die Plattform von Workiva ist die schnellste, sicherste und fortschrittlichste Datenmanagement-Engine, die derzeit erhältlich ist", so ein Preisrichter der Stevie Awards

Workiva (NYSE:WK), Anbieter der weltweit führenden Plattform für vernetzte Rechnungslegung und Compliance, hat einen Gold Stevie Award als Unternehmen des Jahres in der Kategorie großer Softwareunternehmen bei den 16. alljährlichen International Business Awards gewonnen. Die Preisverleihung fand am 19. Oktober im Rahmen einer Gala in Wien statt.

"Workiva fühlt sich geehrt, weltweit mit einem Gold Stevie Award ausgezeichnet zu werden", sagte Marty Vanderploeg, CEO von Workiva. "Getragen von unserer Kultur der Zusammenarbeit und Integration, geben wir unseren Mitarbeitern die Freiheit und die Ressourcen, die sie benötigen, um unseren Kunden auf der ganzen Welt beim Aufbau von Vertrauen durch vernetzte Rechnungslegung zu helfen."

Die International Business Awards zählen zu den weltweit führenden Wirtschaftspreisen. In diesem Jahr wurde die Rekordzahl mehr als 4.000 Nominierungen von Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen aus 74 Ländern und Gebieten zur Auswahl in verschiedenen Kategorien eingereicht.

Mehr als 250 Führungskräfte waren von Mai bis August weltweit in der Jury der Stevie Awards tätig. Im Folgenden sind einige der Kommentare der Preisrichter zu Workiva aufgeführt:

"Hervorragendes schnelles Wachstum ohne Beeinträchtigung der Produktqualität und Kundenzufriedenheit. Workiva hat wirklich tolle Lösungen."

"Die Plattform von Workiva ist die schnellste, sicherste und fortschrittlichste derzeit erhältliche Datenmanagement-Engine."

"Workiva hat sich das Ziel gesetzt, die Branchenstandards im Datenschutz zu übertreffen."

"Workiva bietet die Flexibilität zur Identifizierung und Anpassung an sich ändernde Rechts- und Verwaltungsanforderungen, was für die weltweiten Kunden des Unternehmens wichtig ist."

"Ein sehr starker Beitrag eines anerkannten Unternehmens und ein hervorragendes Beispiel für Lösungen, die für jedes CFO-Büro unerlässlich sind."

"Die Preisrichter der IBA aus aller Welt waren von den Nominierungen, die sie in diesem Jahr geprüft haben, sehr beeindruckt. Vor dem Hintergrund des Leistungsniveaus der Nominierungen aus 74 Ländern sind die Stevie Awards stolz darauf, Unternehmen mit einem hohen Leistungsniveau in einer Vielzahl von Branchen zu ehren", so Michael Gallagher, President und Gründer der Stevie Awards.

Workiva hat 19 Stevie Awards seit 2016 erhalten, darunter einen Gold Stevie Award als Arbeitgeber des Jahres bei den Stevie Awards for Great Employers im September 2019.

Einzelheiten zu den International Business Awards und die Liste der Preisträger der Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

Über die Stevie Awards

Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: Die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, The American Business Awards, The International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers und die Stevie Awards for Sales Customer Service. Für die Stevie Awards werden jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus über 70 Ländern eingereicht. Mit den Stevie Awards werden weltweit Unternehmen jeder Art und Größe sowie Einzelpersonen, die zum Erfolg beigetragen haben, für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz gewürdigt. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com.

Über Workiva

Workiva, der führende Cloud-Anbieter vernetzter Rechnungslegungs- und Compliance-Lösungen, wird von Tausenden von Unternehmen in 180 Ländern, darunter mehr als 75 Prozent der Fortune 500-Unternehmen, sowie von Regierungsbehörden eingesetzt. Unsere Kunden haben mehr als fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um die Vertrauenswürdigkeit ihrer Daten zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und den Zeitaufwand zu verringern. Weitere Informationen über Workiva (NYSE:WK) finden Sie unter workiva.com.

