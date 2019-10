Der DAX geht wie gewünscht in eine Seitwärtsbewegung über, und beugt somit einer Übertreibung nach oben vor. Die Schlacht um die 12500 ist geschlagen, bzw. überwunden die war, wie so oft gesagt und gezeigt, mehr als wichtig. So lange jetzt keine weltbewegend schlechte Nachricht auftaucht, ist charttechnisch der Weg nach oben frei. Mein Handelssystem ist seit 12248 long. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, ...

