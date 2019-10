EVN AG: EVN erhöht Ausblick für das Konzernergebnis 2018/19 DGAP-Ad-hoc: EVN AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung EVN AG: EVN erhöht Ausblick für das Konzernergebnis 2018/19 21.10.2019 / 18:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der Vorstand der EVN AG erhöht den Ausblick für das Konzernergebnis des am 30. September 2019 zu Ende gegangenen Geschäftsjahres 2018/19 auf eine Größenordnung von rund 300 Mio. Euro. Die Erhöhung des Ausblicks reflektiert dabei insbesondere die im Rahmen der laufenden Erstellung des Jahresabschlusses ermittelten unbaren Ergebniseffekte aus Werthaltigkeitsprüfungen im Ausmaß von insgesamt rund 125 Mio. Euro nach Steuern. Diese Wertaufholungen ergeben sich aufgrund des gesunkenen Marktzinsniveaus sowie gestiegener Strompreiserwartungen und betreffen vor allem in der Vergangenheit wertgeminderte erneuerbare Erzeugungsanlagen sowie die Kundenstöcke in Bulgarien und Nordmazedonien. Die ermittelten Ergebniseffekte sind Gegenstand des noch zu finalisierenden und vom Abschlussprüfer zu bestätigenden Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2018/19, der am 12. Dezember 2019 veröffentlicht werden wird. Kontakt: Mag. Gerald Reidinger Leitung Controlling und Investor Relations Telefon: +43 2236 200-12698 E-Mail: investor.relations@evn.at Mag. Stefan Zach Leitung Information und Kommunikation Telefon: +43 2236 200-12294 E-Mail: stefan.zach@evn.at --------------------------------------------------------------------------- 21.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf Österreich Telefon: +43-2236-200-12294 E-Mail: info@evn.at Internet: www.evn.at ISIN: AT0000741053 WKN: 074105 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 893635 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 893635 21.10.2019 CET/CEST ISIN AT0000741053 AXC0248 2019-10-21/18:42