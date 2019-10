(shareribs.com) Frankfurt / New York 21.10.2019 - Der TecDAX zieht zum Wochenauftakt an, getrieben von Wirecard, SMA Solar und Manz. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen, hier klettern unter anderem Nvidia und Apple deutlich. Der DAX klettert eine Stunde vor Handelsschluss um 1,1 Prozent auf 12.765 Punkte. Hier ziehen Wirecard und Infineon und Deutsche Bank an. Papiere von Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...