Von Andrew Fitzgerald

NEW YORK (Dow Jones)--T-Mobile US hat einen weiteren Schritt in Richtung einer Fusion mit dem Konkurrenten Sprint gemacht. Der US-Bundesstaat Colorado hat sich aus dem von mehreren Staaten angestrengten Verfahren gegen den 26 Milliarden US-Dollar schweren Zusammenschluss der beiden Mobilfunkanbieter zurückgezogen, so wie zuvor Mississippi.

Das US-Justizministerium hat die Fusion der Deutsche-Telekom-Tochter mit Sprint bereits gegen Auflagen genehmigt. So müssen die beiden Firmen Aktiva an den Satellitenfernsehanbieter Dish verkaufen, der in den US-Mobilfunkmarkt einsteigt. Allerdings klagen 16 Staatsanwälte aus den Bundesstaaten gegen die Fusion, angeführt von Kalifornien und New York.

October 21, 2019 12:39 ET (16:39 GMT)

