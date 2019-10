New York (ots/PRNewswire) - Heute Abend um 02:00 Uhr CEST, wird TIDAL sein 5. jährliches "TIDAL X" Benefizkonzert, TIDAL X Rock The Vote als Livestream übertragen, in dem das Bewusstsein für die Registrierung als Wähler sowie Wählerinformation und Wählerrechte unterstützt wird. Die starbesetzte Show wird von Angie Martinez und Clarissa Molina moderiert werden und es wird u. a. Auftritte von Alicia Keys, Farruko, French Montana, Lil Uzi Vert, Becky G, G-Eazy, Ty Dolla $ign, Carnage, CNCO, Moneybagg Yo, Doja Cat, Gashi, Dermot Kennedy, Lucky Daye, Angelica Vila, Nicole Bus, Young M.A, CASANOVA (die erneut bei Barclays willkommen geheißen werden), Lil Tecca geben.Fans auf der ganzen Welt erhalten die Möglichkeit, etwas zu lernen, sich die Show kostenlos anzusehen und an den Fundraising-Programmen von TIDAL.com/RockTheVote teilzunehmen. Die Medien haben die Möglichkeit, den Livestream mit diesem Code einzubetten: http://tdl.sh/TIDALXRTVTIDAL setzt sich dafür ein, philantrophische Bemühungen und wichtige soziale Themen zu unterstützen, zu denen die musikalische Gemeinschaft eine Leidenschaft hegt. Seit dem Beginn der "TIDAL X"-Benefizkonzerte im Jahr 2015, haben diese Millionen von Dollar für soziale Gerechtigkeit, eine Reform der Strafjustiz, Katastrophenhilfe und Wiederaufbauhilfe und Bildungsprogramme eingebracht. Jedes Jahr versammeln sich mehr als 30 der weltweiten Superstars und der vielversprechendsten aufstrebenden Künstler, um Bedürftige auf der ganzen Welt zu unterstützen. Ehemalige Künstler waren u. a. Stevie Wonder, Beyoncé, JAY-Z, Ms. Lauryn Hill, Jennifer Lopez, Kaskade, Fifth Harmony, Jessie Reyez, Alessia Cara, Flatbush Zombies, Bazzi und viele weitere -- deren Auftritten können Sie sich hier anhören: TIDAL.com/BrooklynInformationen zu TIDALTIDAL ist eine Musik- und Entertainmentplattform, die sich im Eigentum von Künstlern befindet und die Künstler und Fans einander durch einzigartige Originalinhalte und exklusive Events näher bringt.Der Streamingdienst, der in 54 Ländern verfügbar ist, verfügt über mehr als 60 Millionen Songs und 250.000 hochqualitative Videos sowie seine eigenen Videoserien, Podcasts, tausende von gepflegten Playlists und eine Artist-Discovery-Funktion über TIDAL Rising. Durch das Engagement seiner Eigentümer, ein nachhaltigeres Modell für die Musikbranche zu schaffen, ist TIDAL im Premium- und HiFi-Bereich verfügbar-u. a. m it Master-Quality-Authenticated(MQA)-AufnahmenPressekontakt:Alisa Finkelsteinafinkelstein@mww.com212-827-3753Original-Content von: TIDAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118244/4410298