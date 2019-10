Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], gibt die Berufung von Michael Scheiner zum Chief Marketing Officer, Tommy Hilfiger Global, mit Wirkung zum 28. Oktober 2019 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191021005661/de/

Michael Scheiner, Chief Marketing Officer, Tommy Hilfiger Global (Photo: Business Wire)

Michael Scheiner hat über 15 Jahre Erfahrung bei globalen Marken gesammelt. Vor seinem Wechsel zu Tommy Hilfiger war er bei Hollister Co. als SVP, Global Marketing, tätig. Seine Arbeit trug dazu bei, dass Hollister in der Herbst-Umfrage 2019 "Taking Stock" von Piper Jaffray unter die Top-5-Marken bei Teenagern rückte und die Anerkennung von Hollister als Top-Einzelhändler über alle zur Verfügung stehenden Kanäle hinweg gestärkt wurde. Scheiner wird seine Leidenschaft und Erfahrung nutzen, um TOMMY HILFIGER in ein neues Zeitalter innovativer Marketingstrategien zu führen insbesondere in digitalen und erlebnisorientierten Plattformen -, um die nächste Generation von Konsumenten zu erreichen und zu binden.

"Da wir eine der weltweit bekanntesten Marken sind, spielen unsere globalen Marketingteams eine zentrale Rolle bei der Inspiration, Begeisterung und Bindung unserer Kunden", so Daniel Grieder, CEO von Tommy Hilfiger Global PVH Europe. "Wir freuen uns sehr, dass Michael nun Mitglied unserer erstklassigen Marketingorganisation ist. Unserer Überzeugung nach wird er dazu beitragen, unseren kontinuierlichen digitalen Wandel voranzutreiben, uns in die Lage versetzen, strategisch auf neue Disruptionen zu reagieren und Tommy Hilfiger im Wettbewerbsvergleich an führender Stelle zu positionieren."

"Es ist eine Ehre, bei einer so berühmten weltweiten Marke tätig zu sein", so Scheiner. "Die Innovation und Führungskraft, die Tommy Hilfiger seit seinen Anfängen gezeigt hat, ist inspirierend. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Tommy, Daniel und den talentierten weltweiten Marketingtteams des Unternehmens und dabei das nächste Kapitel von Tommy Hilfiger mitzuschreiben, insbesondere da im nächsten Jahr das 35-jährige Jubiläum ansteht."

Michael Scheiner wird mit seiner Familie umziehen, um in der weltweiten Zentrale von Tommy Hilfiger in Amsterdam (Niederlande) tätig zu sein.

TOMMY HILFIGER ist eine weltweit führende Lifestyle-Marke, deren Name und Identität weltweit anerkannt ist. Die Marketinginitiativen des Unternehmens haben bei der Stärkung der Bekanntheit von TOMMY HILFIGER eine wesentliche Rolle gespielt durch die kontinuierliche Steigerung des weltweiten Markenbewusstseins und verbraucherorientierte Strategien für den Aufbau und Erhalt einer treuen Fangemeinde. Inzwischen hat die Markenbekanntheit durch herausragende Kollektionen, Kampagnen, Partnerschaften und wirkungsstarke Verbraucheraktivierungen weltweit einen historischen Höchststand erreicht.

Über Tommy Hilfiger

Mit einem Markenportfolio, zu dem TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS zählen, ist Tommy Hilfiger eine der namhaftesten Designer-Lifestyle-Gruppen der Welt. Der Fokus liegt auf dem Design und der Vermarktung hochqualitativer Konfektionsmode und Sportswear für Herren, Kollektionen und Sportswear für Damen, Kindermode, Jeans-Kollektionen, Unterwäsche (einschließlich Bademäntel, Schlafanzüge und Loungewear) sowie von Schuhen und Accessoires. Über ausgewählte Lizenzträger bietet Tommy Hilfiger komplementäre Lifestyle-Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Bademoden, Socken, kleine Lederartikel, Haushaltswaren und Reisegepäck. Die Produktlinie TOMMY JEANS umfasst Jeanswear und Schuhe für Damen und Herren, Accessoires und Düfte. Die Artikel der Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS stehen Verbrauchern weltweit über ein weitreichendes Netzwerk von TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS Einzelhandelsgeschäften, führenden Fachgeschäften und Kaufhäusern, ausgewählten Online-Händlern sowie unter tommy.com zur Verfügung.

Über die PVH Corp.

PVH setzt als eines der renommiertesten Mode- und Lifestyle-Unternehmen der Welt den Maßstab für Stil. Wir führen die Marken, die die Mode vorantreiben zum Besseren. Unser Markenportfolio umfasst die Markenikonen TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga und Geoffrey Beene sowie die digital ausgerichtete Dessousmarke True Co.. Unter diesen und anderen im In- und Ausland bekannten Marken in unserem Besitz bzw. unter Lizenz vermarkten wir eine Vielfalt von Konsumgütern. PVH beschäftigt über 38.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern und erzielt jährlich Umsatzerlöse von fast 9,7 Milliarden US-Dollar. That's the Power of PVH.

*Die Marke Speedo ist zeitlich unbegrenzt für Nordamerika und die Karibik von Speedo International, Ltd. lizenziert.

SAFE-HARBOR-ERKLÄRUNG GEMÄSS DEM PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VON 1995: Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der Strategien, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens, erfolgen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind, die in vielen Fällen nicht genau vorhersehbar sind und mitunter unerwartet auftreten, darunter unter anderem: (i) die Strategien, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens, die nach Ermessen des Unternehmens jederzeit geändert werden können; (ii) das Unternehmen könnte als hoch verschuldet betrachtet werden und nutzt einen erheblichen Teil seines Cashflows für den Schuldendienst, wodurch das Unternehmen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügt, um seine Geschäfte in der von ihm beabsichtigten oder in der Vergangenheit betriebenen Weise zu betreiben; und (iii) andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den vom Unternehmen bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission regelmäßig eingereichten Unterlagen ausgeführt sind.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neu vorliegenden Informationen, künftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen öffentlich zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191021005661/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Tommy Hilfiger

Baptiste Blanc

Sr. Director, Communications and Earned Media

E-Mail: Baptiste.Blanc@tommy.com

Tel: +31 62904 2334