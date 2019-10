Volocopter hat mit dem Voloport den weltersten Prototyp eines Flugtaxi-Bahnhofs der Zukunft eröffnet. Die Start- und Landeinfrastruktur soll bald Flugtaxi-Dienste ermöglichen. Das deutsche Startup Volocopter hat am Montag in Singapur den Prototyp seines sogenannten Voloports eröffnet. Die Start- und Landeinfrastruktur für Flugtaxis hat das Unternehmen gemeinsam mit der auf Flugtaxi-Bahnhöfe und Lastendrohnen spezialisierten britischen Firma Skyports entwickelt. Volocopter sieht die Voloports als einzig notwendige physische Infrastruktur, um in naher Zukunft Flugtaxis ...

