Prof. Dr. Heiner Diefenbach wird neuer CFO der SNP SE DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie Prof. Dr. Heiner Diefenbach wird neuer CFO der SNP SE 21.10.2019 / 20:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Prof. Dr. Heiner Diefenbach wird neuer CFO der SNP SE Heidelberg, 21. Oktober 2019 - Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wird Prof. Dr. Heiner Diefenbach die Aufgaben und Zuständigkeiten als Chief Financial Officer (CFO) der SNP Schneider-Neureither & Partner SE übernehmen. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung aus verschiedenen Positionen als Geschäftsführer und CFO in der IT-Branche. Diefenbach übernimmt die Aufgaben als CFO von Dr. Uwe Schwellbach, der das Unternehmen zum 31. Dezember 2019 auf eigenen Wunsch verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Ansprechpartner Investor Relations: Christoph Marx Telefon: +49 6221 6425-172 Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com http://www.snpgroup.com/de/Investor-Relations/ --------------------------------------------------------------------------- 21.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 893669 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 893669 21.10.2019 CET/CEST ISIN DE0007203705 AXC0255 2019-10-21/20:17