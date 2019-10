Aroma Bit, Inc. (Representative Director und CEO: Shunichiro Kuroki, Sitz: Chuo-ku, Tokio, nachfolgend "Aroma Bit"), ein Unternehmen, das kompakte Sensoren zur Geruchsvisualisierung und innovative Services mit diesen Sensoren plant und entwickelt, hat eine Zuteilung neuer Aktien im Gesamtwert von 350 Millionen Yen an Japan Tobacco Inc. (Präsident und CEO: Masamichi Terabatake, Sitz: Minato-ku, Tokio, nachfolgend "JT") und dem bisherigen Teilhaber East Ventures vorgenommen, um sich die für sein Wachstum seine zukünftige Geräteentwicklung, Geschäftsentwicklung usw. notwendigen Mittel zu beschaffen.

Aroma Bit, Inc.: http://www.aromabit.com

Zweck der Kapitalerhöhung: Miniaturisierung und Funktionsverbesserungen zur Erweiterung des digitalen olfaktorischen Marktangebots

Der von Aroma Bit entwickelte kompakte Sensor zur Geruchsvisualisierung ist einzigartig, da er anders als konventionelle Gassensoren, die nur bestimmte Substanzen erkennen können ein Visualisierungsmuster aus verschiedensten Geruchsimpulsen erzeugen kann, ähnlich wie der Geruchssinn eines Tieres.

Die Anfragen und Geschäftsgespräche mit Kunden zu den möglichen Anwendungen haben in letzter Zeit zugenommen, im Inland wie im Ausland. Und geht es dabei um ein breiteres Spektrum, als wir ursprünglich annahmen, einschließlich Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs, Kosmetik, Industriemaschinen, Robotik, Mobilität, Monitoring und Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Marketing und mehr. Damit liefern wir einen Nachweis unserer hochentwickelten Technologie und unserer Vorteile als Pionierunternehmen. Außerdem ist der Geruchssinn von unseren fünf Sinnen am wenigsten digitalisiert und der Markt für digitale Geruchstechnologien befindet sich in der Aufbruchsphase.

Aroma Bit will mit dieser externen Zuteilung neuer Aktien den Entwicklungsprozess stärken, um die weitere Miniaturisierung und erhöhte Funktionalität unserer kompakten Sensoren zur Geruchsvisualisierung zu forcieren und ein System für die Massenproduktion zu entwickeln. Außerdem haben wir vor, unser Managementsystem zu intensivieren und zu erweitern, um die Entwicklung und Verbesserung neuer Produkte und Leistungen zu fördern, die unsere Geruchssensor-Hardware sowie die weltweit erste digitale Geruchsdatenbank nutzen. Darüber hinaus wollen wir unsere Vertriebs- und Marketingsysteme global erweitern.

Wir werden außerdem weiterhin die Realisierung der Vision von Aroma Bit verfolgen: "Bereicherung der Gesellschaft durch die Realisierung einer Welt, in der Gerüche und Aromen mittels unserer Technologie zur Geruchsvisualisierung digitalisiert werden."

Die Vorveröffentlichung einer Teaser-Version des Aroma Bit "Brand Vision Movie" wird am 21. Oktober erfolgen.

Aroma Bit hat ein "Brand Vision Movie" produziert. Darin geht es um eine imaginäre technologische Zukunft, in der Gerüche visualisiert und in Daten umgewandelt werden können. Wir hoffen, Sie sehen sich das Video an, um einen Teil des Lebensstils der Zukunft zu erleben, der unserer Vision entspricht und an dem wir arbeiten.

Wir werden Ihnen daher auf unserer Website (www.aromabit.com) vor der Veröffentlichung der Vollversion ein vorläufiges Teaser-Video präsentieren.

Über Aroma Bit

Aroma Bit ist ein Unternehmen, das elektronische Geräte plant, entwickelt und verkauft. Dazu gehören zum Beispiel kompakte Sensoren zur Geruchsvisualisierung und innovative neue Services, bei denen diese Geräte eingesetzt werden.

Unternehmensprofil

Name des Unternehmens: Aroma Bit, Inc.

Firmensitz: Sagami Bldg. 2 fl, 7-13-6 Ginza, Chuo-ku, Tokio

Vertreter: Representative Director und CEO Shunichiro Kuroki

Gegründet: Februar 2014

Unternehmensbeschreibung: Aroma Bit entwickelt, fertigt und verkauft elektronische Geräte und Systeme, in erster Linie kompakte Geruchssensoren. Das Unternehmen plant, entwickelt und verkauft außerdem Produkte, bei denen diese Sensoren eingesetzt werden und bietet innovative olfaktorische Dienstleistungen an, die auf diesen Produkten basieren.

Website URL: http://www.aromabit.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

