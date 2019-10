Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Münster (pta035/21.10.2019/22:15) - Die spanische Tochtergesellschaft United Labels Iberica S.A. wird demnächst aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Insolvenzantrag stellen. Dies hat die Geschäftsleitung der spanischen Gesellschaft heute beschlossen. Betroffen ist mittelbar auch die bereits seit längerem inaktive italienische Tochtergesellschaft der United Labels Iberica S.A. Unternehmensverträge, aufgrund derer unsere Gesellschaft zum Ausgleich von Verlusten der spanischen Gesellschaft verpflichtet wäre, bestehen nicht. Im Einzelabschluss der United Labels AG wird der Beteiligungsansatz in voller Höhe wertberichtigt, im Konzern werden der auf Iberica entfallende Goodwill sowie die diesbezüglichen aktiven latenten Steuern wertberichtigt. Forderungen gegen die spanische Gesellschaft aus Sicht der übrigen United Labels Gesellschaften bestehen nicht. Dieser Vorgang wird negative Auswirkungen auf die Jahresprognose haben, deren Umfang geprüft wird.



Die Neun-Monats-Zahlen der United Labels AG werden in Kürze veröffentlicht.



Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com



(Ende)



Aussender: United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 251 3221-0 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com



ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1571688900299



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 21, 2019 16:15 ET (20:15 GMT)