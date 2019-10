Bietet als leichteste Option der minimalistischen Maskenkategorie von ResMed eine unvergleichlich einfache Anwendung

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) führte heute AirFit N30 ein, die weltweit erste CPAP-Maske mit Schlauchführung von vorne oben und Nasenflügelkissen eine vollkommen neue Option für die Behandlung der Schlafapnoe.

ResMed AirFit N30, tube-down nasal cradle CPAP mask (Photo: Business Wire)

AirFit N30 bietet als bisher leichteste ResMed Maske ein verstellbares elastisches Kopfteil mit zusätzlichem gepolsterten Nasenflügelkissen, das unter dem Nasenrücken sitzt, sodass in diesem Bereich keine wunden Stellen mehr auftreten. Das gebogene Nasenflügelkissen der Maske wurde so konzipiert, dass, unabhängig davon, wie der Träger schläft oder sich bewegt, die Luftzufuhr sicher abgedichtet ist.

Gemeinsam unterstützen diese Innovationen die mehr als 936 Millionen Menschen, die weltweit mit Schlafapnoe leben, besser denn je dabei, leichter in die CPAP-Therapie einzusteigen und diese fortgesetzt anzuwenden.

"AirFit N30 steht für eine einfache Anwendung, vereinfacht für Patienten den Einstieg in die Therapie und geht auf die häufigsten Beschwerdepunkte bei langfristigen Anwendern ein", sagte Jim Hollingshead, President des ResMed Sleep Geschäftsbereichs. "Als erste Maske seiner Art spiegelt AirFit N30 die fortgesetzte Führung von ResMed im Bereich Innovationen der Schlafmedizin wider der Eckpfeiler unseres Unternehmens seit mehr als 30 Jahren."

AirFit N30 reiht sich in das preisgekrönte Portfolio minimalistischer CPAP-Masken von ResMed ein, die als klein, leicht und einfach anzuwenden konzipiert wurden. Dazu zählen auch die beliebte AirFit P10 Nasenflügelmaske und die AirFit F30 Vollmaske mit minimalem Kontakt.

AirFit N30 ist jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika erhältlich, weitere Länder werden folgen.

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet innovativer Lösungen, die Menschen durch entsprechende Therapien Krankenhausaufenthalte ersparen und sie befähigen, ein gesünderes Leben zu führen und eine höhere Lebensqualität zu erzielen. Unsere über die Cloud vernetzten medizinischen Geräte verändern grundlegend die Versorgung von Menschen mit Schlafapnoe, COPD und anderen chronischen Erkrankungen. Unsere umfassenden außerklinischen Software-Plattformen unterstützen medizinische Fach- und Pflegekräfte, die Menschen dabei helfen, in Ihrem eigenen Zuhause oder in Ihrer gewählten Pflegeumgebung gesund zu bleiben. Durch die Bereitstellung einer besseren Versorgung steigern wir die Lebensqualität, mindern die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen und reduzieren die Kosten für Verbraucher und Gesundheitssysteme in mehr als 120 Ländern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie ResMed.com und folgen Sie @ResMed.

