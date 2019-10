Gründer Jack Ma kündigte sein Ausscheiden bei Alibaba ein Jahr im Voraus an. Geplant hatte er diesen Schritt aber schon sehr viel länger.? Jack Ma trat am 10. September 2019 als Vorsitzender des Internet-Konzerns Alibaba zurück? Bereits seit 2004 dachte der Unternehmer an den Ruhestand, 2009 begannen konkrete Planungen? Alibaba soll künftig von einem Führungssystem getragen werden, das sich nicht auf eine Einzelperson stütztAlibaba-Gründer Jack Ma gilt in der Öffentlichkeit eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...