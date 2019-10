"Leipziger Volkszeitung" zu Putin/Erdogan:

"Für die westliche Welt hatte Recep Tayyip Erdogan schon seit Wochen nichts übrig außer Hohn und Spott. Den Mahnbrief des US-Präsidenten, er möge doch "kein Narr sein", sondern die Kurden gut behandeln, warf er in den Papierkorb. Den deutschen Außenminister putzte er als "Dilettanten" herunter. Heute allerdings wird es ernst, heute wird Erdogan sich jede Breitbeinigkeit verkneifen. Denn heute ist er zu Gast in Sotschi, bei Wladimir Putin. Über den russischen Präsidenten macht niemand Witze, auch Erdogan nicht. Putin nämlich ist so mächtig wie noch nie. Russland kontrolliert in Syrien nicht mehr nur den Luftraum. Putins Truppen treten neuerdings auch überall am Boden als einzige Ordnungsmacht auf."/yyzz/DP/he

