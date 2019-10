'Westfälische Nachrichten' zum Brexit:

"Doch es ist offensichtlich: Johnson liebt die großen Töne, die populistischen Auftritte, aber nicht die politische Kärrnerarbeit. Obwohl sein Parlament ihm aufgegeben hat, rasch die Gesetze vorzulegen. Nach all dem Theater und Chaos wäre es aber an der Zeit, endlich die Grundlagen für den Brexit zu schaffen. Selbst wenn das für einen Schaumschläger wie Boris Johnson Aktenstudium und - ganz bitter - die Festlegung auf eine verbindliche Aussage in Gesetzen bedeutet. Das Parlament hat sich mit seinen demokratischen Mitteln bisher den Winkelzügen der Regierung erfolgreich entgegengestellt. Auch dank seines energischen Sprechers John Bercow. Sein Abgang Ende des Monats wird zweifellos eine Lücke hinterlassen."/yyzz/DP/jsl

