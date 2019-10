"Allgemeine Zeitung" zu Selfies:

"Waghalsige oder irre Selfies können ein Versuch sein, die Verbindung zu den Lieben daheim zu halten; das Handy, früher der Fotoapparat - das kann auch ein Mittel sein, Überwältigendes besser zu erfassen und nicht aus lauter Faszination durchzudrehen. So weit, so nachvollziehbar. Abstoßend bis gefährlich wird es, wenn sich Selfie-Enthusiasten von Narzissmus und Gefallsucht peitschen lassen. Oder von Langeweile. Der Begriff "tödliche Langeweile" kommt nicht von ungefähr. Darüber muss sich jeder klar werden und in sich gehen. Auch darüber, dass das Internet, inclusive Instagram, überwältigende Vorzüge haben, aber auch zum Ort der Schamlosigkeit, des Voyeurismus und der Menschenjagd degenerieren kann."/yyzz/DP/he

