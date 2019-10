Crocs und Pizzaslime schaffen zur Feier des CrocDay klassischen Limited Edition-Clog

Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Freizeitschuhen für Frauen, Männer und Kinder, feiert wie jedes Jahr den "Croctober". Dazu gibt es eine Partnerschaft mit Pizzaslime, der Marke für Premier-Streetware. Am Mittwoch, den 23. Oktober kommt dann die neueste Limited Edition der im Dunkeln leuchtenden Version des Classic Clog for Croc Day auf den Markt.

Aus Anlass des National Croc Day feiern die Fans alles, was mit Crocs zu tun hat, mit dem gemeinsamen Hashtag CrocDay. Im letzten Jahr war der Limited Edition-Schuh für den Croc Day innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Zur Feier des Events wird der Schuh in diesem Jahr komplett mit einer speziellen Auswahl fluoreszierender CROC DAY IS LIT Jibbitz-Bildchen geschmückt sein den ersten ihrer Art! Ebenso toll: Jedes Paar CrocDay-Schuhe ist nur als "Mystery"-Bestellung erhältlich inklusive UV-Leuchte als Extra-Spezialüberraschung. Besonders leuchtend. Besonders rar.

"Ohne unsere treuen, begeisterten Fans, die ganz unser Mantra ‚Come As You Are' verkörpern, wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind", sagte Terence Reilly, SVP und CMO von Crocs. "Unsere Fans haben den Croctober weltweit gefeiert, und am Croc Day kann ich es nicht erwarten, dass diese tollen, einmaligen klassischen Clogs herauskommen. Sie sind wirklich etwas Besonderes, und wir freuen uns darauf, gemeinsam zu wachsen und zu leuchten

"Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll Crocs sind cool und haben äußerst treue Anhänger", sagte Stoveman, Mitschöpfer von Pizzaslime. "Diese Marke ist wie keine andere offen für Individualität und Ausdruck. Deshalb arbeiten wir gerne zusammen, und deshalb sind sie im Streetwearbereich beliebt."

Der Limited Edition-Style wird ab dem 23. Oktober weltweit jeweils zur Ortszeit um 10:23 für 59,99 USD auf crocs.com erhältlich sein.

Über Crocs, Inc.

Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Freizeitschuhen für Frauen, Männer und Kinder. Crocs kombiniert Komfort und Stil mit einer Qualität, die die Kunden kennen und schätzen. Das proprietäre Croslite-Material von Crocs, eine Technologie für Schuhe aus Formschaum, wird für den Großteil der Crocs-Collection verarbeitet. Es bietet außergewöhnlichen Komfort mit jedem Schritt.

Im Jahr 2019 erklärt Crocs: Individueller Ausdruck und Komfort schließen sich nicht aus. Mehr über Crocs oder über unsere weltweite Kampagne Come As You Are erfahren Sie auf www.crocs.com, oder folgen Sie @Crocs auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über Pizzaslime

Pizzaslime ist eine "Outside of the Box"-Marke, die sich darauf spezialisiert hat, den Kontext des Internets für die Jugend (Generation Z und Millennials) zu nutzen: mit viralen Rapid-Response-Produkten und eigenen Inhalten. Es ist gut möglich, dass Dein Lieblingskünstler oder -prominenter ein Fan der Marke ist an fast jedem wurde Pizzaslime schon gesehen. Pizzaslime wurde von einigen der größten Namen der Popkultur getragen und wurde bereits präsentiert von NY Times, The Today Show, Vanity Fair, Hypebeast, Vice, Bon Appetit, Vogue, GQ, Bloomberg und einigen mehr. Hinter den Kulissen fungiert Pizzaslime auch als attraktives Kreativ- und Marketingstudio für große Plattenlabels und Marken, Filmstudios und Künstler. Ein begeistertes Publikum und ein unvergleichliches Netzwerk aus Prominenten, Künstlern und Influencern ist um die Marke herum entstanden. Sie wächst schnell, und die Leute können nicht genug davon bekommen.

