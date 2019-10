Ballard Power: Diese Weltpremiere sorgt für neue Kursfantasie

Ballard Power Ballard Power (WKN: A0RENB / ISIN: CA0585861085) gehört zu den Highflyern des laufenden Börsenjahres 2019. Seit Jahresanfang konnte die Aktie um mehr als 120 Prozent zulegen. An dieser herausragenden Kursentwicklung zeigt sich, dass Ballard Power derzeit zu den Hauptprofiteuren des neuen Brennstoffzellen-Booms zählt.

Der kanadische Konzern stattet beispielsweise Busse mit Brennstoffzellen aus. Auch in der ersten kommerziellen wasserstoffbetriebenen Straßenbahn der Welt wurden Ballard-Teile verbaut.

Neuen Auftrag gewonnen

Anfang Oktober konnte sich das Unternehmen außerdem einen neuen Auftrag für drei seiner FCveloCity 100 Kilowatt (kW) Brennstoffzellen-Module vom Berliner Hafen- und Logistikspezialisten Behala an Land ziehen. Diese Module sollen dafür eingesetzt werden, das weltweit erste emissionsfreie Schubboot anzutreiben. Wie Ballard Power mitteilte, wird das Boot mit dem Namen Elektra vor allem für den Güterverkehr zwischen Berlin und Hamburg sowie auf innerstädtischen Verkehrswegen in Berlin zum Einsatz kommen.

Emissionsfreies Schubboot

Ballard will mit Behala und anderen Konsortialpartnern zusammenarbeiten, um bei der Planung, dem Bau und der Fertigstellung des Schubbootes mitzuwirken. Geplant ist, dass der Bau des rund 20 Meter langen und 8 Meter breiten Bootes noch in diesem Monat auf der Hermann-Barthel-Werft in Derben beginnt und bis Ende 2020 abgeschlossen sein soll.

