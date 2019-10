Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANNOVER RÜCK - Der neue Hannover-Rück-Vorstandsvorsitzende Jean-Jacques Henchoz setzt bei der Überarbeitung der Konzernstrategie auf Kontinuität. "Es gibt keinen Grund für größere Veränderungen", sagt der langjährige Swiss-Re-Manager im Interview. Es gebe aber Stellen, an denen man "Akzente setzen" könne, etwa bei der Positionierung im asiatischen Markt, der langfristig größeres Wachstum verspreche. Weitere Themen im Interview sind Naturkatastrophen und deren Folgen, Klimaschutz, Wachstumsperspektiven und die Konzernstrategie. (Börsen-Zeitung S. 3 und 4)

VOLKSWAGEN - Volkswagen sieht im vernetzten Auto die Zukunft. Mit Christian Senger gibt es einen eigenen Vorstand für Software. Perspektivisch sieht er die Software-Einheit im Konzern als eigene Marke, auf Augenhöhe mit den anderen Konzernmarken VW, Audi, Porsche oder Skoda. "Für die Software-Organisation streben wir eine größtmögliche Eigenständigkeit an", sagte Senger. (FAZ S. 18)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank schließt derzeit eine Überprüfung ihres Zinsgeschäfts ab, was zu einer Kürzung der Belegschaft in dem Bereich führen könnte, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Sollte es dort zu Stellenstreichungen kommen, könnten sie sich im Bereich eines niedrigen zweistelligen Prozentsatzes bewegen. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte, das Institut stehe zu einer robusten und breit aufgestellten Zinsplattform und investiere in Wachstumsbereiche des Zinsgeschäfts. (Bloomberg)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn will bis 2024 pro Jahr jeweils gut 1.600 Kilometer Gleise modernisieren. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage von Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hervor. "Nach Auskunft der DB Netz AG weist die Mittelfristplanung für die Geschäftsjahre 2020 - 2024 im Durchschnitt eine Umbaumenge von ca. 1660 km Gleise pro Jahr auf", heißt es in der Ministeriumsantwort. Eine Verteilung auf die einzelnen Bundesländer sei noch nicht vorgenommen worden. Außerdem sollen knapp 80 Kilometer Bahnstrecken reaktiviert werden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

RWE - Die Verhandlungen zwischen Bundesregierung und RWE über die Entschädigungen für Braunkohlekraftwerke kommen in die Gänge. Eine einvernehmliche Lösung zeichnet sich ab. (Börsen-Zeitung S. 9)

BCG - Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) ist 2019 in Deutschland kräftig gewachsen: "Nach einem starken Jahr 2018 werden wir dieses Jahr wieder mit einem zweistelligen Umsatzwachstum abschließen", sagt BCG-Deutschland-Chef Matthias Tauber in einem Interview. "Damit wachsen wir nach unseren Berechnungen etwa doppelt so schnell wie der Markt." (Handelsblatt)

AMAZON - Mittelstand und Ökonomen warnen vor der Übermacht des US-Anbieters Amazon. Als Konsequenz bringen sie die Entflechtung des Konzerns ins Gespräch - und erhalten Unterstützung aus der Politik. (Handelsblatt S. 6)

