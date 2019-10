Am 17.10. publizierte der weltführende Schweizer Nahrungsmittel- und Getränkehersteller NESTLÉ (CH0038863350) Zahlen zu seiner Umsatzentwicklung in den ersten 9 Monaten 2019. Gewinnzahlen veröffentlicht der Konzern prinzipiell nur halbjährlich, d.h. das nächste Mal erst am 13.02.2020.Diese Umsatzbekanntgabe fiel reichlich unspektakulär aus, weshalb die Aktie seither auch bis heute um 3,5 % nachgab. Der charttechnische Haussetrend, den die Aktie nach Bekanntgabe des neuen strategischen Restrukturierungsprogramms durch Firmenchef Ulf Schneider seit Anfang des Jahres hingelegt hat, ist somit fürs Erste klar gestoppt worden. Wir ziehen daher nun die Bilanz der aktuellen Geschäftsentwicklung in Relation zu den weiteren Ambitionen der strategischen Neuausrichtung des Konzerns und geben im Fazit eine entsprechende Aktienempfehlung ab.

