250 $ sind der aktuelle Stand und die Broker in New York erhöhen die Kursziele für Apple auf 270 bis 280 $, obwohl es keine neuen Erkenntnisse gibt, aber umfangreiche Studien über die aktuellen Programme von Apple. Wer will spielt mit, aber mit Rückschlaggefahr.



