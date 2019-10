Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wels (pta005/22.10.2019/07:00) - Umbenennung der KTM Industries AG in PIERER Mobility AG Die in der außerordentlichen Hauptversammlung der KTM Industries AG vom 4. Oktober 2019 beschlossene Umbenennung der KTM Industries AG auf PIERER Mobility AG wurde am 16. Oktober 2019 in das Firmenbuch eingetragen.



Ab heute wird die Änderung der Firma auch auf den Börseplätzen der SIX Swiss Exchange und der Wiener Börse durchgeführt.



Die Aktien der PIERER Mobility AG werden weiterhin unter der ISIN AT0000KTMI02 (schweizerische Valorennummer: 41860974) an der Börse gehandelt. Das Wertpapierkürzel ändert sich von KTMI auf PMAG.



Die Webseite der PIERER Mobility AG kann ab dem 25. Oktober 2019 unter dem Link http://pierermobility.at bzw. http://pierermobility.com aufgerufen werden.



Die PIERER Mobility-Gruppe Die PIERER Mobility- Gruppe ist Europas führender "Powered Two-Wheeler" Hersteller, welcher sämtliche Antriebstechnologien vom Verbrennungs- bis Elektromotor in Serie produziert. Unter dem Dach der PIERER Mobility-Gruppe befinden sich neben der Kernmarke "KTM", aufstrebende Marken wie "Husqvarna Motorcycles", "Husqvarna Bicycles" und "Raymon" sowie die Komponentenmarke "WP", die einen immer wichtigeren Stellenwert - auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Elektromobilitätsbereich - einnehmen. Aus diesem Grund hat der Vorstand der KTM Industries AG entschieden, die Obergesellschaft der Gruppe ohne Nennung einer Einzelmarke in PIERER Mobility AG umzubenennen und damit die nachhaltige stabile Rolle des Mehrheitsaktionärs im Firmenwortlaut zum Ausdruck zu bringen.



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



Aussender: KTM Industries AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: ir@ktm-industries.com Website: www.ktm-industries.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe), AT0000KTMI02 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



