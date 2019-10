Swatch Group und Calvin Klein: Auslauf der Lizenzvereinbarung

Biel (Schweiz), 22. Oktober 2019 - Nach mehr als 22 Jahren exklusiver Zusammenarbeit hat Swatch Group beschlossen, die Lizenzvereinbarung mit Calvin Klein per Auslaufdatum (in naher Zukunft) enden zu lassen. Der Entscheid wurde aufgrund der jüngsten Turbulenzen und Ungewissheiten auf Managementebene von Calvin Klein, Inc., New York getroffen.

Medien

Bastien Buss, Corporate Communications

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)

E-Mail: Bitte benutzen Sie unser «Kontaktformular»

Investoren

Felix Knecht, Investor Relations Officer

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)

E-Mail: Bitte benutzen Sie unser «Kontaktformular»