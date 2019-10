FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DWWC XFRA DE0008490814 DWS US EQUITIES TYP O NC

DZ5 XFRA AU000000CDD7 CARDNO LTD.

XFRA US53224K2033 LIGHTBRIDGE CORP. DL-,001

ECX XFRA DE000A11QW50 EPIGENOMICS AG NA O.N.

3GW XFRA AU000000GPP6 GREENPOWER ENERGY LTD

IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01

XFRA CA57772U2083 MAX RESOURCE CORP.