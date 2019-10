FRANKFURT (Dow Jones)--Die Software AG hat im dritten Quartal dank einer starken Entwicklung im Datenbankgeschäft den Gewinn überraschend gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Deutschlands zweitgrößter Softwarekonzern.

In den drei Monaten steigerte das Darmstädter Unternehmen den Umsatz laut Mitteilung um 7 Prozent auf 224,2 Millionen Euro. Im Geschäftsbereich Adabas & Natural (A&N) wuchsen die Erlöse um satte 19 Prozent auf 62 Millionen Euro. Im Segment Digital Business Plattform ohne das Cloudgeschäft und Internet of Things stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 108,7 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) legte um 7 Prozent auf 68,4 Millionen Euro zu. Die EBITA-Marge blieb mit 30,5 Prozent stabil.

Analysten hatten einen leichten Umsatzrückgang auf 208 Millionen Euro erwartet, das EBITA wurde nur bei 55 Millionen Euro gesehen.

"Nach einem gedämpften Start unseres Digitalgeschäfts im ersten Halbjahr haben wir im dritten eine starke Performance gezeigt", wird Finanzvorstand Arnd Zinnhardt in der Mitteilung zitiert.

Für das Gesamtjahr rechnet das Softwareunternehmen weiterhin mit einer Marge von 28 bis 30 Prozent, nach 31,5 Prozent im vergangenen Jahr. Für DBP ohne Cloud und Internet of Things soll der Umsatz stabil ausfallen oder schlimmstenfalls währungsbereinigt um bis zu 6 Prozent sinken. Im Bereich A&N rechnet der Konzern weiter mit einer Umsatzentwicklung von minus 3 bis plus 3 Prozent

