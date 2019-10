In dieser Woche ist es wieder soweit - der "Black Friday" steht an. Heutzutage ist er wohl eher als eines der größten Shopping-Ereignisse des Jahres in den USA bekannt, an den Finanzmärkten gilt er jedoch nach wie vor als Schreckenstag, der eine der längsten und weitreichendsten Wirtschaftskrisen der Geschichte nach sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...