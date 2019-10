US-Staatsanleihen haben am Montag Kursverluste verbucht. Händler nannten die freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten als Grund. In den USA rückten die Aktienindizes ebenfalls vor.Positive Impulse kamen zum einen vom US-chinesischen Handelsstreit. Am Wochenende hatte der chinesische Chefunterhändler Liu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...