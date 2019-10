Der Pharmakonzern Novartis hat im dritten Quartal dank neuer Medikamente ein starkes Wachstum erzielt und erhöht seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut. So soll das operative Kernergebnis nun im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Basel mit. Dabei sind Sondereffekte herausgerechnet. Für den Umsatz stellte Novartis ein währungsbereinigtes Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Es ist die dritte Prognoseerhöhung in diesem ...

