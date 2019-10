Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430) -Gruppe hat gestern eine Vereinbarung über den Erwerb von Nye Lubricants Inc. unterzeichnet. Der Hersteller aus Fairhaven, Massachusetts, ist führend in der Innovation, Formulierung und Herstellung von synthetischen Schmierstoffen. Die FUCHS-Gruppe erweitert damit - abhängig vom endgültigen Abschluss dieser Übernahme - ihr Produktportfolio an Spezialschmierstoffen. Neuartige technische Möglichkeiten erlauben die Bedienung anspruchsvollster Anwendungen über verschiedenste Marktsegmente hinweg. Das Unternehmen wird weiterhin ...

