Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) kann triumphieren. In kurzen Worten sagt sunrise die AGV ab, also nix mit UPC-Übernahme. Das Ende eines verbissenen Kampfes kam heute Morgen in kurzen Worten: "Sunrise stimmt einem weiteren Zusatz des Aktienkaufvertrags («Share Purchase Agreement») zu, mit welchem Liberty Global der Annullation der für den 23. Oktober 2019 geplanten ausserordentlichen Generalversammlung («AGV») zustimmt. Die AGV war geplant, um eine ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 2.8 Milliarden durchzuführen mittels eines Bezugsrechtsangebots zum Zweck der teilweisen Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...