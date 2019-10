Zürich (ots) - Zum 16. Mal ist der Schweizer Publikumspreis "Best of Swiss Gastro" verliehen worden. An der grandiosen Award Night im Zelt des Circus Ohlala durften acht Kategoriensieger das begehrte hölzerne Kreuz entgegennehmen. Master 2020 und Gesamtsieger des Abends darf sich aber nur einer nennen: Dirk Hany mit seiner "Bar am Wasser" in Zürich.Die Fachjury hatte insgesamt 129 innovative Schweizer Lokale nominiert, die mit einem innovativen und überzeugenden Konzept aufwarten. Während drei Monaten haben sich diese Restaurants, Bars, Cafés oder Take-Away-Betriebe anschliessend dem Urteil des Publikums gestellt. Zehntausende Bewertungen wurden online über www.bosg.ch abgegeben. Zusammen mit der Note der Fachjury hat ihr Urteil die Gesamtwertung ergeben.Die beste aller Wertungen und somit die Krone als Master 2020 und den ersten Platz in der Kategorie Bar&Lounge hat die "Bar am Wasser" von Dirk Hany aus Zürich erhalten. Das Urteil von Best of Swiss Gastro zur "Bar am Wasser": "Täglich bilden sich Warteschlangen vor dem neuen Master. Hier wird ein klares Konzept umgesetzt, welches auf eine perfekte Location trifft. An exklusiver Lage zwischen Zürichsee und Limmat wird konsequent auf Einzigartigkeit gesetzt, beispielsweise mit 25 Signature Drinks. Die verwendeten Spirituosen werden bewusst nicht genannt, der Gast entscheidet nach persönlichem Geschmack. So stehen Agave und Malt statt Tequila und Whiskey auf der Karte."Die Region Zürich stellt aber nicht nur den neuen Master, sondern - ex aequo mit der Region Mittelland - insgesamt sechs Gewinner in fünf verschiedenen Kategorien. Das starke Abschneiden der Betriebe der Nordwestschweiz und Zentralschweiz (je 4 Gewinner), Westschweiz (2 Gewinner), Ostschweiz sowie Graubünden (je 1 Gewinner) beweist zudem, dass innovative Gastronominnen und Gastronomen in allen Landesteilen der Schweiz wachsen und Erfolg haben. Insgesamt sechs der 24 Gewinner sind Hotelleriebetriebe.DIE GEWINNER 2020KATEGORIE BETRIEBORT KANTONMASTERBar am Wasser Zürich Zürich TREND1 ST Place ButchersTable Bern Bern2 ND Place Freibank Speis & Trank Bern Bern3 RD Place The Artisan Zürich ZürichCLASSIC1 ST Place Restaurant zum Löwen Messen Solothurn2 ND Place Restaurant Q Goldswil b. BernRinggenberg3 RD Place restaurant Grächen Walliswalliserkanne & sigis.barINTERNATIONAL1 ST Place China RestaurantJialu National Luzern Luzern2 ND Place El Alebrije Zürich Zürich3 RD Place Ristorante Volare Waltenschwil Aargau FINE DINING1 ST Place Stiefels Hopfenkranz Luzern Luzern2 ND Place Restaurant Glacier Grindelwald Bern3 RD Place Restaurant Wein & Sein Bern Bern ACTIVITY1 ST Place Hörnlihütte Arosa Graubünden2 ND Place OSCI'S Steinach St. Gallen3 RD Place Restaurant Chäserstatt Ernen Wallis BAR&LOUNGE1 ST Place Bar am Wasser Zürich Zürich2 ND Place Boca Grande Luzern Luzern Luzern3 RD Place Cafe Glücklich Zug Zug COFFEE&BISTRO1 ST Place Bloomell Coffeehouse Olten Solothurn2 ND Place Confiserie Bachmann Zürich Zürich3 RD Place Quartierbeiz 13 Thun Bern ON THE MOVE1 ST Place Franky's BBQ Blauen Basel2 ND Place Chez Oskar Zürich Zürich3 RD Place Famiglia Tremonte Zürich Zürich GRANDIOSE AWARD NIGHTBest of Swiss Gastro hat die Gäste der Award Night zum zweiten Mal unter der Kuppel des sinnlichsten Zirkus des Landes, dem Circus Ohlala empfangen. Moderator Sven Epiney führte durch einen Abend voll atemberaubender Show und emotionaler Momente bei der Übergabe der Auszeichnungen. Es war der perfekte Auftakt zu einer rauschenden Feier für die Créme de la Créme der Schweizer Gastronominnen und Gastronomen.ÜBER BEST OF SWISS GASTROJährlich verleiht die Plattform Best of Swiss Gastro die "Gastro-Awards": Die einzig wirklichen Awards der Schweizer Gastronomie und auch der grösste Schweizer Publikumspreis. Seit 2004 werden jedes Jahr die besten Gastronomiebetriebe ausgezeichnet. 2019 in diesen acht Kategorien: Fine Dining (Gourmet), Classic (Traditionell), International (Landestypisch), On the Move (Take away & Selbstbedienung), Coffee&Bistro (Café & Teestuben), Activity (Freizeit & Sport), Trend (Innovation) und Bar&Lounge (Nightlife).LINKS UND MATERIALAlle ausgezeichneten Betriebe nach Kategorie und Kanton:www.bosg.ch/nominierte19 Druckfähige Bilder der ausgezeichneten Betriebe:www.bosg.ch/medienbilder19 Download Medienmitteilung und weitere Informationen:www.bosg.ch/medien Kontakt:Contcept Communication GmbHMartin ReichlinHardturmstrasse 768005 Zürich+41 43 501 33 00martin.reichlin@contcept.chOriginal-Content von: Best of Swiss Gastro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069883/100834371