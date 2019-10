Gute Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sowie Anzeichen für eine weitere Annäherung der USA und China im Handelsstreit könnten den DAX am Dienstag ein neues Jahreshoch erklimmen lassen. Zuletzt hatte der deutsche Leitindex am vergangenen Donnerstag bei 12.814 ein neues 2019er-Hoch markiert. Am Abend (circa 19.00 Uhr deutscher Zeit) wird Premierminister Boris Johnson vermutlich einen weiteren - den letzten - Versuch starten, seinen Brexit-Deal durch das britische Unterhaus zu bekommen. Alle ...

