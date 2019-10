Netflix will im Kampf mit Walt Disney und AT&T/WarnerMedia sowie Apple die Nase vorn behalten und weiter kräftig in sein Programm investieren. Doch irgendjemand muss am Ende die Zeche zahlen, denn gerade eigenes Programm ist teuer. Mithin sehr teuer. Und der zunehmende Konkurrenzkampf macht die Sache nicht einfacher. Der Kampf um den Streaming-Kunden hat noch nicht richtig begonnen, da hält Netflix einmal mehr die Hand auf. Wie gestern bekannt wurde, verkauft der Streaming-Marktführer erneut Junk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...