Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere der DWS mit "Overweight" und einem Kursziel von 34 Euro aufgenommen. Analyst Michael Sanderson schätzt die Aussichten für Vermögensverwalter in Deutschland optimistischer ein als in Frankreich und Italien. Entsprechend zieht er die Deutsche-Bank-Tochter in einer am Dienstag vorliegenden Studie Amundi vor. Das Gewinnwachstum der DWS gehöre zu den dynamischsten im Sektor./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 15:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-10-22/08:38

ISIN: DE000DWS1007