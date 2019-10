In Minischritten steigen die Renditen für zehnjährige Bonds sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Letzteres ist nicht Mitglied der EU, aber einer der wichtigsten Kapitalmärkte Europas. Zufall oder Ankündigung? Letzteres zeichnet sich ab, denn im Hause der EZB in Frankfurt gibt es umfangreiche Überlegungen, wie man die bisherige Politik grundsätzlich ändert.



