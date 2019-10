Der Rallyealarm bei ProSiebenSat.1 geht weiter, nachdem sich die tschechische Investmentfirma Czech Media Invest (CMI) am Medienkonzern beteiligt hat. Das Chartbild hat sich merklich aufgehellt, die 200-Tage-Linie ist nur noch einen Hauch entfernt. Für noch mehr positive Stimmung sorgt am Dienstag ein positiver Analystenkommentar.Die Aktie von ProSiebenSat.1 ist plötzlich wieder angesagt an der Börse. Am Montag gewann der Titel 4,6 Prozent auf 13,55 Euro.Laut Christopher Johnen ist das Ende der ...

