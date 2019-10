Mehr als 110 Punkte konnte sich der Deutsche Aktienindex zum Wochenstart nach oben bewegen und damit das Jahreshoch wieder als Zielmarke in den Fokus der Charttechniker bringen. Ist die Konsolidierung damit erneut nach einem Tag beendet? Chartmarken vor dem Jahreshoch Die Situation im Chartbild erinnert fast an an die Vorwoche. Auch dort ...

