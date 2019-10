Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten US-Aktienindices beendeten den gestrigen Handelstag mit Kurszuwächsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Stützend hätten vor allem die Aussagen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gewirkt. So habe sich der chinesische Vizepremier Liu He geäußert, dass die Verhandlungen mit den USA substanzielle Fortschritte erbracht hätten und auch der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer habe mitgeteilt, dass die US-Regierung beabsichtige, die erste Phase der Gespräche bis Mitte November abzuschließen. ...

