Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 24. September 2019 die Fortführung der Partnerschaft der Liechtensteinischen Landesverwaltung mit dem gemeinnützigen Verein "DRINK & DONATE" für die Jahre 2020 - 2022 beschlossen. Neu werden neben den Mitarbeitenden der LLV auch die Lehrpersonen der Sekundarstufen mitberücksichtigt.Der gemeinnützige Verein "DRINK & DONATE" macht auf den Wert und die Bedeutung des eigenen Trinkwassers und der weltweiten Wasserressourcen aufmerksam und sensibilisiert durch die ökologischen Vorteile von Leitungswasser zum bewussteren Umgang mit Wasser. Seit 2013 können sich Unternehmen auf soziale und ökologische Weise bei D&D engagieren. Einerseits wird durch den Verzicht auf transportiertes Markenwasser und Konsum von heimischem Leitungswasser der CO2 Ausstoss reduziert, weniger Abfall produziert und die Umwelt geschont. Anderseits ermöglicht D&D bedürftigen Menschen den langfristigen Zugang zu sauberem Trinkwasser.Pro Mitarbeitenden der Landesverwaltung und Jahr wird eine Spende von CHF 55.00 an den Verein DRINK & DONATE entrichtet, von welchen CHF 50.00 direkt in ausgewählte Trinkwasserprojekte fliessen. Die restlichen CHF 5.00 pro Mitarbeitenden und Jahr werden zur Deckung der administrativen Kosten sowie Sensibilisierungsmassnahmen von D&D verwendet. Jeder Mitarbeitende der Landesverwaltung erhält bei Stellenantritt zudem eine "fill-me"-Trinkflasche, mit welcher der persönliche Wasserkonsum mit Leitungswasser erleichtert wird. Ebenfalls sind sämtliche Sitzungszimmer mit Glaskaraffen ausgestattet, um den Mineralwasserkonsum zu substituieren.Neu wird die Partnerschaft mit "DRINK & DONATE" auch auf die rund 330 Lehrpersonen der Sekundarstufen in Liechtenstein ausgeweitet. Die Lehrpersonen werden so zu "Botschaftern für den Leitungswasserkonsum" in den Schulen."Es freut mich ausserordentlich, dass wir mit der Organisation "DRINK & DONATE" auch in den kommenden drei Jahren zusammenarbeiten und Trinkwasserprojekte unterstützen werden. Durch die Ausweitung auf die Lehrpersonen der Sekundarstufe kann zudem die Bekanntheit des "WATERFOOTPRINT LIECHTENSTEIN" weiter erhöht werden und wir kommen dem Ziel einen Schritt näher, für jeden Einwohner des Landes einem Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaffen", so Regierungschef Adrian Hasler.Kontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100834379