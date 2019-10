Teils kilometerlange Trecker-Konvois haben in Nordrhein-Westfalen mancherorts für Verkehrsbehinderungen gesorgt. "Der westliche Konvoi der TraktorDemo ist circa 10 km lang, der östliche circa 6 km! Insgesamt sind etwa 1000 Fahrzeuge unterwegs nach Bonn", teilte die Polizei Münster als zuständige Versammlungs- und Einsatzbehörde für das Bundesland am Dienstagmorgen bei Twitter mit. Fortlaufend schließen sich demnach weitere Traktoren an.

Bundesweit wollen Bauern am Dienstag gegen Pläne der Bundesregierung unter anderem für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft und zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat, das etwa durch Überdüngung in den Boden gelangt, protestieren. In Bonn soll die größte Kundgebung sein. Autobahnen durften die Landwirte bei der Anreise nicht nutzen.

Zahlreiche örtliche Polizei-Stationen in NRW berichteten von Verkehrsbehinderungen durch Trecker-Konvois, etwa die Polizei in Duisburg, die von 140 Traktoren sprach./hun/DP/fba

AXC0086 2019-10-22/09:25