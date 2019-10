Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft übernimmt das Cloud-Service-Unternehmen Mover, um die Nachfrage seiner Kunden zu bedienen. Mover solle Microsoft-Kunden bei der Datenübertragung zu Microsoft 365, der Cloud-basierten Bürosoftware des Konzerns, unterstützen, heißt es in einer Mitteilung des US-Softwareriesen. Mover biete gegenüber den Microsoft-Diensten mehr Self-Service-Optionen und mache es für Administratoren einfacher, Daten in die Cloud zu übertragen, ließ Microsoft verlauten.

Die Firma unterstützt andere Anbieter von Cloud-Diensten, darunter Box Inc, Dropbox und Google Drive. Das könnte das Verschieben von Dateien auf die Microsoft-eigenen Plattformen wie OneDrive und SharePoint erleichtern. Finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/fks/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2019 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.