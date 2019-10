Das dänische Fintech-Startup Pleo startet in Deutschland. Es soll Unternehmen und ihren Mitarbeitern die einfache und transparente Abrechnung von Spesen mit Hilfe einer Prepaid-Bezahlkarte ermöglichen. Das dänische Startup Pleo, das eine integrierte Betriebsausgaben-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet, geht jetzt nach erfolgreichem Test der Marktakzeptanz offiziell in Deutschland an den Start. Das Unternehmen will die Prozesse für Unternehmen, deren Mitarbeiter Reise- und sonstige Spesen auslegen müssen, vereinfachen. Das Controlling soll so die Möglichkeit bekommen...

Den vollständigen Artikel lesen ...