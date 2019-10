Starke Ergebnisse des österreichischen Chip-Herstellers AMS haben am Dienstag die Kurse der Branche angetrieben. Während AMS an der Zürcher Börse um 5 Prozent stiegen, legten Infineon an der Dax -Spitze um 1,8 Prozent zu und STMicroelectronics an der Spitze des Pariser Leitindex Cac 40 um 1,5 Prozent.

Operativ sei es bei AMS im dritten Quartal gut gelaufen, sagte Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan. Vor allem das Geschäft mit Komponenten für Verbraucherelektronik habe den Umsatz angetrieben. Der Experte merkte an, dass das Kursplus von AMS noch höher hätte ausfallen können, wenn hier nicht latent eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Osram drohen würde./bek/fba

