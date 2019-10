Unterföhring (ots) -- Kunden haben die flexible Wahl zwischen Basis-Paket,Champions-Paket, Bundesliga-Paket und dem komplettenSportsbar-Paket- Lars Winking, Vice President Products & Marketing, BusinessSolutions, Sky Deutschland: "Mit den neuen Sport-Paketenreagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden" Unterföhring, 22. Oktober 2019 - 1,2 Millionen Zuschauer sehen im Schnitt jede Woche die Live-Übertragungen von Sky außer Haus. Dabei gibt jeder Zuschauer durchschnittlich 12,34 Euro am Ort der Live-Übertragung aus. Um den Gastronomen bei ihrer Gestaltung ihres Sky Abonnements eine größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen, bietet Sky Deutschland künftig eine neue Paketierung seiner Sportinhalte. Die Kunden in der Gastronomie haben dabei ab sofort die flexible Auswahl zwischen vier Sport-Paketen, um ihren Gästen somit genau das Maß an Live-Sport zeigen zu können, welches sie sich wünschen.Das "Basis-Paket" ist die Grundausstattung für die Gastronomie. Hierin enthalten ist die Sky Bundesliga-Konferenz (keine Einzelspiele), alle Spiele des DFB-Pokals sowie sämtliche Übertragungen von Sky zur Formel 1, Handball, Tennis und Golf. Das alles zu einem fairen Einstiegspreis.Darüber hinaus kann der Gastronom mit dem "Champions-Paket" seinen heimischen Fußballfans die wichtigsten internationalen Fußball-Ligen zeigen: Die UEFA Champions League auf Sky, die englische Premier League und weiteren internationalen Spitzenfußball durch unsere Kooperation mit DAZN. DAZN stellt hierfür seit letzter Saison zwei exklusive Barkanäle bereit. Dadurch können beispielsweise alle Spiele der UEFA Champions League mit deutscher Beteiligung gezeigt werden.Sky ist und bleibt die Heimat der Bundesliga. Mit dem "Bundesliga-Paket" kann der Gastronom seinen Gästen insgesamt 572 Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga live zeigen. Die Inhalte des Basis-Pakets sind dabei wiederrum enthalten.Für die beste Sportunterhaltung bucht der Gastronom das "Sportsbar-Paket" zur vollständigen Ausstattung seiner Sportsbar. In diesem Paket ist der komplette Live-Sport von Sky sowie vom Kooperationspartner DAZN enthalten.Der Preis des Wunsch-Pakets ist dabei abhängig vom Umfang des darin enthaltenen Live-Sports sowie der räumlichen Größe und des Standorts des Gastronomiebetriebs. Somit geht Sky bei der Preisermittlung auf die individuellen Bedingungen eines Gastronomiebetriebs ein.Lars Winking, Vice President Products & Marketing Sky Business Solutions Sky Deutschland: "Mit den neuen Sport-Paketen reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden. Sie hatten sich mehr Flexibilität und Auswahl bei ihren Buchungen gewünscht. Zudem wird damit unser Angebot noch interessanter für jene Betriebe, , für die ein Abonnement von Sky bislang kein Thema war. Live-Sport in der Gastronomie ist und bleibt ein absoluter Umsatztreiber."Weitere Informationen zur neuen Angebotsstruktur sind verfügbar unter https://business.sky.deQuelle: Sky OOH Panel Germany - Market & Business Intelligence - 2018Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4410514